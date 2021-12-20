А где самоизолироваться людям без определённого места жительства?

Источник: https: kievsmi.net Несколько дней мы живём в режиме самоизоляции, боремся с распространением коронавируса, читаем новости, почти каждый разговор начинается с цифр, дат и вариантов сдерживания распространения этой инфекции.
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