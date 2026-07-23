Страна и люди
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Страна и люди

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Как в России исправляют ситуацию с бензином и дизелем. «Временные трудности»

Как в России исправляют ситуацию с бензином и дизелем. «Временные трудности»

Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер Президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики.

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