В Челябинской области жара и смог: промпредприятиям необходимо снизить выбросы

В Минэкологии региона прошло оперативное совещание с представителями промышленных предприятий. Первый заместитель министра Сергей Лавров напомнил участникам, что в периоды неблагоприятных метеорологических условий необходимо строго соблюдать все требования по снижению нагрузки на окружающую среду, которые установлены для каждого предприятия индивидуально.