В Челябинской области жара и смог: промпредприятиям необходимо снизить выбросы

В Минэкологии региона прошло оперативное совещание с представителями промышленных предприятий. Первый заместитель министра Сергей Лавров напомнил участникам, что в периоды неблагоприятных метеорологических условий необходимо строго соблюдать все требования по снижению нагрузки на окружающую среду, которые установлены для каждого предприятия индивидуально.
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