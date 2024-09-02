За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ

Над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвано 112 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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