Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Москвичи могут оказать помощь пострадавшим С сегодняшнего дня жители Москвы теперь могут воспользоваться накопленными баллами, которые они заработали принимая участие в городских проектах, чтобы оказать помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.