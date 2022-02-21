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Президент Финляндии не боится России и не видит причин вступать в НАТО

Президент Финляндии не боится России и не видит причин вступать в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью американскому новостному каналу CNN заявил, что он не боится, что его страна может стать следующей, "если президент России Владимир Путин усилит военное обновление вокруг Украины": "Мы совсем не боимся.

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