Президент Финляндии не боится России и не видит причин вступать в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью американскому новостному каналу CNN заявил, что он не боится, что его страна может стать следующей, "если президент России Владимир Путин усилит военное обновление вокруг Украины": "Мы совсем не боимся.
Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью американскому новостному каналу CNN заявил, что он не боится, что его страна может стать следующей, "если президент России Владимир Путин усилит военное обновление вокруг Украины": "Мы совсем не боимся.
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