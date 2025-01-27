Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервале с18:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА:три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области,один БПЛА - над территорией Белгородской области.