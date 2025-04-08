Печенье, как у бабушки в деревне. Вкус детства: простой и вкусный рецепт

Деревенское печенье — это простая и душевная выпечка, наполненная ароматом детства и домашнего уюта. Оно готовится из доступных ингредиентов: муки, сливочного масла, яиц, сахара, иногда с добавлением молока, меда, орехов или варенья.
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