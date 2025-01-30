FT: страны ЕС предложили возобновить импорт газа из России для сделки по Украине

Ряд стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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