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Воронежские новости

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Бастрыкин проконтролирует проверку по условиям содержания воронежского дома

Бастрыкин проконтролирует проверку по условиям содержания воронежского дома

Здание, построенное в 1959 году на улице Машиностроителей, страдает от серьезных проблем: протекающая кровля, осыпающееся штукатурное покрытие и изношенные коммуникации приводят к частым коммунальным авариям, последняя из которых произошла в октябре.

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