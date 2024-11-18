Бастрыкин проконтролирует проверку по условиям содержания воронежского дома

Здание, построенное в 1959 году на улице Машиностроителей, страдает от серьезных проблем: протекающая кровля, осыпающееся штукатурное покрытие и изношенные коммуникации приводят к частым коммунальным авариям, последняя из которых произошла в октябре.
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