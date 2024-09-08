Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, кафе и театрах или направить на благотворительность 32 миллиона рублей на благотворительность пожертвовали участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов».
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