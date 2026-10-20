В Октябрьском и Курчатовском районах Курской области почти 17 тыс. жителей остались без электричества в результате атаки БПЛА ВСУ на объект энергетики, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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