Фильм-концерт с Тейлор Свифт установит абсолютный рекорд

Фильм “Тейлор Свифт: The Eras Tour”, запечатлевший мировое турне популярной певицы, установит абсолютный рекорд среди кинопроектов этого жанра, собрав уже в премьерные выходные от 150 до 200 миллионов долларов, в том числе от 100 до 125 миллионов долларов в Северной Америке и от 50 до 75 миллионов долларов за рубежом.