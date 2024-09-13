Жители Новомосковска продолжают испытывать неудобства с маршрутами до Москвы

Жители Новомосковска продолжают возмущаться странным автобусным маршрутом автобуса до Москвы. Для того чтобы сесть на него, людей забирают не с автовокзала, а с остановочного пункта «Институт», который находится в непосредственной близости с вокзалом.
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