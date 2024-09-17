МГПУ: в РФ растет популярность домашнего обучения и онлайн-школ

В РФ зафиксирован рост популярности домашнего обучения и онлайн-школ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты проведенного исследователями Московского городского педагогического университета анализа статистики Минпросвещения.
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