У украинской экономики нет таких ресурсов, чтобы содержать собственную большую армию. Об этом на дебатах в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Шольц оправдывается: Я не угрожал Путину ракетами
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Юрий Золотарев
Шульц!! Тебе всё одно ПИПЕЦ, так что успокаивай себя, НЕ успокаивай - финал для тебя предопределён.
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1 д.
фарид сабиров
ПУТИНУ по-моему плевать на всяких там макаронов англоссукасов и уж тем боле шпулькин . Кто они все такие , их уже завтра Весь МИР забудет и не вспомнит. Шпулькин вообще похож на клоуна в дешевом цирке на подпевках.
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21 час.
Elena Dmitrieva
На гнома садового он похож
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21 час.
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