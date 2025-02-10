Шульц!! Тебе всё одно ПИПЕЦ, так что успокаивай себя, НЕ успокаивай - финал для тебя предопределён.

фарид сабиров

ПУТИНУ по-моему плевать на всяких там макаронов англоссукасов и уж тем боле шпулькин . Кто они все такие , их уже завтра Весь МИР забудет и не вспомнит. Шпулькин вообще похож на клоуна в дешевом цирке на подпевках.