Использованы материалы: Global Look Press/Handout Cabinet Belgian Prime Mi/Keystone Press Agency, Cover Images/Keystone Press Agency Глава корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг сообщил о своей готовности к поединку с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Комментарии
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Влад Владимиров
Когда, как в простом народе говориться, петухам делать нечего, они же между собой там, как правило, увы, но, блин, всегда дерутся... И тут дебильные фантазии развиты у них там до бесконечности... Они же без "мерки своих писек" здесь , блин, никак не разберутся...😀
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