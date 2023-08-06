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Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Использованы материалы: Global Look Press/Handout Cabinet Belgian Prime Mi/Keystone Press Agency, Cover Images/Keystone Press Agency Глава корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг сообщил о своей готовности к поединку с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Когда, как в простом народе говориться, петухам делать нечего, они же между собой там, как правило, увы, но, блин, всегда  дерутся... И тут дебильные фантазии развиты у них  там до бесконечности... Они же без &quot;мерки своих писек&quot; здесь , блин, никак не разберутся...😀
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