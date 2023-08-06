Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Влад Владимиров

Когда, как в простом народе говориться, петухам делать нечего, они же между собой там, как правило, увы, но, блин, всегда дерутся... И тут дебильные фантазии развиты у них там до бесконечности... Они же без "мерки своих писек" здесь , блин, никак не разберутся...😀