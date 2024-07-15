Политика США вынудила президента России Владимира Путина ввести войска на восточную часть Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).
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