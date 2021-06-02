Мировое обозрение

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Майя Санду бежала от избирателей под охраной полиции

Майя Санду бежала от избирателей под охраной полиции

Полным фиаско завершился «дебютный» выход «в народ» президента Молдавии Майи Санду. Она отправилась в свою первую с момента вступления в должность рабочую поездку по Молдавии, однако нарвалась на весьма «теплый» прием в городке Единец (Единцы).

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