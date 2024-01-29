Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, которая возникла после нанесения иранскими вооруженными силами удара по двум штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм», располагавшимся на территории Пакистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии