Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, которая возникла после нанесения иранскими вооруженными силами удара по двум штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм», располагавшимся на территории Пакистана.

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