🇷🇺Специалисты Краснокоротковского Центра Культуры поздравляют своих земляков с наступающим праздником ! И желают крепкого здоровья , благополучия и мирного неба над головой 🕊️.
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🇷🇺Специалисты Краснокоротковского Центра Культуры поздравляют своих земляков с наступающим праздником ! И желают крепкого здоровья , благополучия и мирного неба над головой 🕊️.