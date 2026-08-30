Предварительные итоги референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз стали триумфом России. Об этом на своей странице в соцсети X заявил председатель австрийской неправительственной организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер.