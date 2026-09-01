Эксперты назвали реальные цены на подготовку авто к холодам

Осень – традиционное время проверить автомобиль на прочность. По оценке технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, подготовка машины к холодам обойдется владельцу в среднем от 5 до 30 тыс.
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