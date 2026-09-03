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Аргументы и Факты

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Замминистра обороны проверил работу с обращениями граждан в войсках ЮВО

Замминистра обороны проверил работу с обращениями граждан в войсках ЮВО

В ходе рабочей поездки заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата Министерства обороны генерал-полковник Виталий Шулика проинспектировал организацию работы с обращениями граждан в Южном военном округе (ЮВО).

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