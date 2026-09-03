В ходе рабочей поездки заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата Министерства обороны генерал-полковник Виталий Шулика проинспектировал организацию работы с обращениями граждан в Южном военном округе (ЮВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп допустил со...
- ГБ Аналитик Макговер...
- ГБ Трамп допустил ун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым