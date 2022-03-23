Карякин об отстранении: «Ситуация похожа на ту, что произошла с паралимпийцами, которых не допустили просто потому, что они россияне»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить его на полгода из-за высказываний на политическую тему.

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