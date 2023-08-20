Неуспех украинского контрнаступления по состоянию на 19.08.2023 года, на которое возлагались такие надежды, совершенно не означает, что «западные партнеры» смирились и готовы пойти на все условия Кремля.
«Красная линия» пересечена: какие натовские самолеты теперь получит Украина?
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Итак, налицо реальное участие стран НАТО в войне против России. Что делать-то будем?
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5 час.
Николай Галыгин
На арену выйдет ,,Змеевик,,-подвижной -грунтовый комплекс -аналог ,,Циркона,,,вместе с КР воздушного базирования,дальностью до 1500км. Аэродромы базирования будут уничтожены вместе с F-16 в течении нескольких минут,поменять место дислокации не удастся.
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2 час.
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