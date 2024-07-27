Жителей дома в Ульяновске, где произошёл пожар, возвращают в квартиры

Жильцов подъездов, не пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске, запустили в квартиры, пострадавший подъезд обследуют строительные эксперты, сообщил заместитель министра ЖКХ Ульяновской области Дмитрий Перминов.
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