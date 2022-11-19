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Тренер хоккейного «Спартака» Гришин об Абаскале на матче с ЦСКА: «То-то смотрю – знакомое лицо у мужика. Я к футболу очень, но больше – к международному»

Игорь Гришин высказался о визите тренера футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаля на матч КХЛ. Специалист присутствовал на матче хоккейного «Спартака» с ЦСКА (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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