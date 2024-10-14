Завкафедрой РТУ МИРЭА Максимова: даже безобидная картинка от неизвестного контакта может быть источником вируса

Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что любая безобидная картинка от неизвестного вам контакта может быть источником вируса-трояна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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