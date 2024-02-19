Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина сказал, что его будущая жена не заинтересует других парней

Мужчина сказал, что его будущая жена не заинтересует других парней

Иногда даже такая вещь, как абсурдный сон, может кардинально изменить вашу жизнь. Мол, перед сном вы помолвлены, а уже через несколько дней после пробуждения задумываетесь о том, что стоит разорвать отношения.

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