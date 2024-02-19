Мужчина сказал, что его будущая жена не заинтересует других парней

Иногда даже такая вещь, как абсурдный сон, может кардинально изменить вашу жизнь. Мол, перед сном вы помолвлены, а уже через несколько дней после пробуждения задумываетесь о том, что стоит разорвать отношения.
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