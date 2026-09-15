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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Стейн: «Ждать продления Ленарда с «Торонто» придется значительно меньше, чем его возвращения в Канаду»

Кавай Ленард , перешедший из «Клипперс» в « Торонто », вскоре подпишет новое соглашение с канадским клубом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

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