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Российский стрелок победил звезду Олимпиады-2024 Дикеча в финале чемпионата Европы

Российский стрелок победил звезду Олимпиады-2024 Дикеча в финале чемпионата Европы

Российскому стрелку Антону Аристархову 26 лет, он стал семикратным чемпионом Европы.<strong>Россиянин Антон Аристархов завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» на чемпионате Европы.

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