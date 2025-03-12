Российский стрелок победил звезду Олимпиады-2024 Дикеча в финале чемпионата Европы

Российскому стрелку Антону Аристархову 26 лет, он стал семикратным чемпионом Европы.<strong>Россиянин Антон Аристархов завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» на чемпионате Европы.
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