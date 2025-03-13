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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают лидировать, Заккари Рисаше поднялся в Топ-3

Первые две строчки списка остались неизменными. Заккари Рисаше набрал 22 очка в матче против «Филадельфии» и поднялся на 3-е место.

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