Экс-игрок Деменко: "Спартак" сейчас показывает игру, показывает мысль

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за петербургский "Зенит" и "Краснодар", заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль определился со схемой и игрой, что позволяет безболезненно проводить замены по ходу игры.