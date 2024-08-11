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На 94-м году скончалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина

На 94-м году скончалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина

Легкоатлетка Галина Зыбина, олимпийская чемпионка в толкании ядра, скончалась в возрасте 93 лет. Об этом комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга сообщил на своей странице «ВКонтакте».

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