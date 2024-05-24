После заморозков засуха. Судя по прогнозам, дождика нам до конца месяца не видать. Весь вчера вылился в областной столице 🫣.
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После заморозков засуха. Судя по прогнозам, дождика нам до конца месяца не видать. Весь вчера вылился в областной столице 🫣.