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ТАСС: ВСУ перебросили резервные силы на границу ДНР и Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ перебросили резервные силы на границу ДНР и Днепропетровской области

В российских силовых структурах заявили, что командование украинских оккупантов перебросило около батальона резервных сил из числа 67-й отдельной механизированной бригады для удержания обороны на границе ДНР и Днепропетровской области.

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