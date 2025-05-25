ТАСС: ВСУ перебросили резервные силы на границу ДНР и Днепропетровской области

В российских силовых структурах заявили, что командование украинских оккупантов перебросило около батальона резервных сил из числа 67-й отдельной механизированной бригады для удержания обороны на границе ДНР и Днепропетровской области.
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