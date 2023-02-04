Георгий Парублев ушёл с поста руководителя паблика «Подслушано у водителей Рязани»

«Более 8 лет назад я познакомился с Никитой Николаевым, который незадолго до этого создал ПУВР. С тех пор мы каждый день развивались и из маленькой группы автомобилистов выросли в самое крупное региональное автомобильное сообщество в стране.
«Более 8 лет назад я познакомился с Никитой Николаевым, который незадолго до этого создал ПУВР. С тех пор мы каждый день развивались и из маленькой группы автомобилистов выросли в самое крупное региональное автомобильное сообщество в стране.
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