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Царьград

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Середюк и Тулеев обсудили строительство новой железной дороги в Китай

Середюк и Тулеев обсудили строительство новой железной дороги в Китай

Губернатор Середюк иТулеев обсудили проект строительства железной дороги до Урумчи в Китае.Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с Дмитрием Тулеевым, который долгое время руководил ФКУ «Сибуправтодор».

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