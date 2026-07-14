Середюк и Тулеев обсудили строительство новой железной дороги в Китай

Губернатор Середюк иТулеев обсудили проект строительства железной дороги до Урумчи в Китае.Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с Дмитрием Тулеевым, который долгое время руководил ФКУ «Сибуправтодор».
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