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Анатомия бизнеса

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5 фатальных ошибок новичков в бизнесе

В бизнес-среде бытует мнение, что до 80% новых компаний и стартапов закрываются в первые два года. Некоторые предприниматели считают, что со второго или третьего раза бизнес успешно «взлетает» у большинства, если есть упорство и хотя бы минимальные способности к бизнесу.

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