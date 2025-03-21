5 фатальных ошибок новичков в бизнесе

В бизнес-среде бытует мнение, что до 80% новых компаний и стартапов закрываются в первые два года. Некоторые предприниматели считают, что со второго или третьего раза бизнес успешно «взлетает» у большинства, если есть упорство и хотя бы минимальные способности к бизнесу.