Овчинский: переработка электроники в Москве выросла на 18%

Московский промышленный комплекс по переработке за девять месяцев 2023 года утилизировал более 30 тысяч тонн сломанной электроники — это почти на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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