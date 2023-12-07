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Овчинский: переработка электроники в Москве выросла на 18%

Овчинский: переработка электроники в Москве выросла на 18%

Московский промышленный комплекс по переработке за девять месяцев 2023 года утилизировал более 30 тысяч тонн сломанной электроники — это почти на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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