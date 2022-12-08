Ученые узнали, как в космосе могут появляться «кирпичики жизни»

Молодая Земля была безжизненной, стерильной и подвергалась постоянной бомбардировке метеоритами. Предполагается, что именно они принесли на планету первые «кирпичики жизни» — вещества, химическая эволюция которых привела к появлению протоклеток.
Молодая Земля была безжизненной, стерильной и подвергалась постоянной бомбардировке метеоритами. Предполагается, что именно они принесли на планету первые «кирпичики жизни» — вещества, химическая эволюция которых привела к появлению протоклеток.
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