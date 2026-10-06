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Франция провела морские испытания новой баллистической ядерной ракеты без БЧ

Франция провела морские испытания новой баллистической ядерной ракеты без БЧ

Франция испытала новую версию своей стратегической ракеты M51.3 в условиях морского запуска. 6 октября её впервые запустили с атомной подлодки.

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