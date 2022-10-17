Медовик без раскатки коржей - самый простой рецепт + видео

Это просто гениальный рецепт Медовика без раскатки коржей! Медовые коржи получаются настолько нежные, что буквально тают во рту, пропитанные вкуснейшим сметанным кремом! Никто не догадается, что на приготовление вкуснейшего Медовика у вас ушло всего 30 минут – Ваши гости будут в восторге и обязательно попросят рецепт этого восхитительного торта! ИНГРЕДИЕНТЫ: Мёд - 3 ст ложки Сахар - 150 г Масло - 70 г Яйца - 4 штук Соль и корица по 1/3 ч ложки Мука - 200 г Сода пищевая - 1 ч л Крем: Масло сливочное - 200 г Сгущённое молоко - 1 банка Приготовление смотрите в Источнике.