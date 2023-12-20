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Закон, порядок, государство

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Расчеты ПТРК «Корнет» Западной группировки войск уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении

Расчеты ПТРК «Корнет» Западной группировки войск уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении

Для удобства и мобильности разведчики установили противотанковые ракетные комплексы «Корнет» на квадроциклы, которые позволяют им преодолевать пересеченную местность и вести огонь из-за естественных укрытий.

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