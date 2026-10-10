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Белый дом поддержал сделку по зарубежным активам "Лукойла" с участием DFC – NY Post

Администрация президента США поддерживает продажу зарубежных активов "Лукойла" консорциуму с участием американской корпорации развития DFC, что может вернуть в строй простаивающие нефтеперерабатывающие мощности.

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