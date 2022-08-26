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О «мегалитических элементах» сооружений Древней Эритреи

О «мегалитических элементах» сооружений Древней Эритреи

https://alter-science Каменные сооружения Древней Эритреи. Проблемы интерпретации О «мегалитических элементах» сооружений Древней Эритреи Осмысление социальных отношений через монументальные сооружения - ключевой аспект археологических исследований.

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