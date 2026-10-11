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В АТОР предупредили о задержках с получением ваучеров и билетов из-за сбоя

В АТОР предупредили о задержках с получением ваучеров и билетов из-за сбоя

Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуть с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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