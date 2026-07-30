Говоривших по-русски туристов в Пизе обокрали на 500 тысяч евро

Забрали все до белья: прогулка по Италии обошлась туристам из России в 45 миллионов рублей.Обычная прогулка по итальянской Пизе закончилась для группы русскоязычных туристов колоссальными финансовыми потерями.
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