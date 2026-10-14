В Кремле тщательно фиксируют информацию об ограничениях со стороны США мер поддержки ВСУ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос корреспондента Zvezdanews.
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